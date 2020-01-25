Николаевское управление СБУ украсило фасад здания патриотической подсветкой

Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области украсило фасад своего здания подсветкой в цветах государственного флага - синем и желтом.

Об этом сообщает NikLife.

Как известно, в декабре 2019 года Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области решило преобразить и украсить фасад здания яркой подсветкой в национальной сине-желтой гамме. Тогда и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев и, призвав сделать город привлекательнее, передал эстафету другим учреждениям

Было ли это продолжением эстафеты или СБУ по своей инициативе украсило свое здание цветами флага Украины — неизвестно.