Николаевское управление СБУ украсило фасад здания патриотической подсветкой

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Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области украсило фасад своего здания подсветкой в цветах государственного флага - синем и желтом. 

Об этом сообщает NikLife.

Как известно, в декабре 2019 года Главное управление  Государственной налоговой службы в Николаевской области решило преобразить и украсить фасад здания яркой подсветкой в национальной сине-желтой гамме. Тогда  и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев и, призвав сделать город привлекательнее, передал эстафету другим учреждениям

Было ли это продолжением эстафеты или СБУ по своей инициативе украсило свое здание цветами флага Украины — неизвестно.

Виолетта Чех

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русскийобщество