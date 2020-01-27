Выжившие узники Освенцима спустя 75 лет после освобождения посетили концлагерь

Выжившие узники нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) спустя 75 лет после освобождения почтили память жертв и возложили венки у «черной стены» лагеря смерти.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на AP.

Бывший лагерь смерти посетили около 200 выживших, многие из которых – пожилые евреи из Израиля, США, Австралии, Перу, России, Словении и других стран. Большинство из них прибыли в Освенцим в сопровождении своих детей и внуков.

Выжившие в Освенциме прошли по территории, куда их привозили в товарных вагонах, и где их родные и близкие умирали от голода, болезней или были убиты. Бывшие узники возложили траурные венки к так называемой «черной стене», у которой нацисты расстреливали заключенных. Некоторые надели сине-белые головные уборы в знак памяти о лагерной одежде.

- Я знаю, что мои родители были здесь убиты и сожжены, - рассказала 92-летняя Ивонна Энгельман из Австралии.

Она вспомнила, как ее привезли из гетто в Чехословакии, сняли с нее одежду, побрили и поместили в газовую камеру, которая в тот день не сработала.

96-летней выжившей Жанетт Шпигель было 20 лет, когда ее привезли в Освенцим, где она провела девять месяцев.

- Я думаю, что они преследовали евреев, потому что мы – маленькое меньшинство, и нас легко преследовать, - сказала она, сдерживая слезы.

27 января отмечается 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, созданного нацистами в районе польского города Освенцим. В этот день 1945 года лагерь смерти, в котором убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек, был освобожден советской армией.

Напомним, что ранее на Николаевщине восстановили памятник жертвам Холокоста.