На Николаевщине три школы закрылись на карантин

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В Николаевской области три школы закрылись на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА.

Так, в области приостановили учебный процесс в Баштанской гимназии, в Березанской школе I - III ступеней Березанского поселкового совета и в Еланецкой общеобразовательной школе I - III ступеней Еланецкой районного совета.

Отметим, что еще 13 школ остаются на карантине. Также добавим, что 30 января в Николаеве возобновили занятия после карантина в школе имени Олега Ольжича.

Julia Davudenko

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русскийобщество