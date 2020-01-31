В Украине пока нет тестов для обнаружения нового коронавируса, их доставят в ближайшее время

Украина ожидает первую партию тест-систем для определения нового коронавируса 2019nCoV, они будут поставлены в ближайшее время.

Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает «Лига.net».

- Мы имеем подтверждение от компании-производителя, они на финальном этапе проверки и тестирования, поэтому мы ожидаем их в ближайшее время в Украине. Но я хочу заметить, что эти тест-системы ожидают и другие страны европейского региона, и это связано не с способностью стран их привезти, а с технологическим циклом производства, поскольку это новый коронавирус,- отметил Кузин.

По его словам, планируется, что первая поставка будет одного комплекта, он рассчитан на 100 исследований. Кузин уточнил, что эта тест-система будет оставаться на национальном уровне в национальной референс-лаборатории.

Он объяснил, что когда Украина получит остальные три тест-системы, то тогда планирует их распределить на региональном уровне в случае, если в этом будет необходимость.

Кузин добавил, что в Украине сейчас достаточно тестов, чтобы исключить любую респираторную инфекцию, а в случае подозрения при исследованиях на новый коронавирус специалисты будут использовать возможности референс-лабораторий ВОЗ для окончательного установления диагноза. Украина может в случае необходимости отправить образцы в 11 лабораторий.

Напомним, что ранее на Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая.