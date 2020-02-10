В Южной Корее женщина с помощью VR-технологий смогла «повидаться» с умершей дочерью

Женщина из Южной Кореи смогла увидеть свою дочку спустя три года после ее смерти с помощью VR. Разработчики создали цифровой образ умершей девочки, способный разговаривать, держаться за руки и даже устраивать собственный день рождения.

Об этом со ссылкой на Aju Business Daily сообщает «Хайтек».

Неизлечимая болезнь унесла жизнь семилетней девочки Найон в 2016 году. Три года спустя радиовещательная корпорация Munhwa приступила к созданию специального документального фильма под названием «Я встретила тебя», в рамках которого инженеры и разработчики задумали «оживить» девочку, чтобы ее мать Чан Цзи-сен смогла встретиться со своей дочкой, но в VR.

Для воссоединения матери с дочкой использовалась гарнитура виртуальной реальности и тактильные перчатки. Производственная команда потратила восемь месяцев на реализацию всего проекта. Они воссоздали в виртуальной реальности парк, в котором мать и дочь действительно бывали, когда девочка еще была жива. Затем использовали технологию захвата движения, чтобы записать движения ребенка-актера, который стал моделью для цифрового двойника Найон.

Чан Цзи-сен смогла поговорить с дочкой, подержать ее за руку, отметить ее день рождения с зажженными свечами на торте. Конечно, встреча стала настоящим эмоциональным потрясением для женщины. Она начинает плакать сразу, как замечает Найон. Остальные члены семьи — отец, брат и сестра — наблюдают за воссоединением на экране и не скрывают своих слез.

«Может быть, это настоящий рай», — рассказала сказал Чан Цзи-сен о воссоединении в VR. «Я встретила Найон, которая звонила мне с улыбкой, в течение очень короткого времени, но это очень счастливое время. Думаю, это была моя мечта, о которой я всегда думала».

Разработчики отмечают, что подобное воссоздание мертвых людей в цифровом мире можно привести к непредвиденным последствиям, в том числе и для здоровья живых родных.

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