Эвакуированных из Китая украинцев поместят в карантин на 14 дней

Министерство здравоохранения планирует разместить граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань, где вспыхнула новая коронавирусная инфекция, в заведении санаторно-курортного типа в Киевской области.

Об этом заявил на брифинге и.о. гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин, передает «Украинская правда».

- Министерству предложены две локации, которые сейчас прорабатываются. Это не учреждения здравоохранения, это заведения санаторно-курортного типа и после того, как будет изучена возможность переоборудования этих заведений во временные обсерватории, будет определена окончательная финальная локация... Также есть предложения еще со стороны Министерства обороны, но они еще рассматриваются. Это такая возможная третья локация, - сказал Кузин.

Он добавил, что речь идет о санаториях в Киевской области. По его словам, за украинцами в Ухань отправится чартерным рейсом самолет с 16 членами экипажа, среди них 3 медработника, 2 врача и 1 медицинская сестра. Планируется, что весь экипаж будет использовать одноразовые костюмы биологической защиты, как и водители двух автобусов, которые должны отвезти украинцев в санаторий.

Украинцы, которых эвакуируют, будут сидеть в самолете в масках. Пассажиры также пройдут двукратный температурный скрининг: перед посадкой в Китае и приездом в Украину.

Технику и оборудование, которое будут использовать, чтобы вывезти граждан Украины из Китая, дезинфицируют в усиленном режиме и уже через 3-4 часа такой транспорт или самолет можно будет использовать повторно. После прилета в самолете также заменят воздушные фильтры. Кузин добавил, что украинцам, которые не захотят остаться на 14-дневный карантин в Украине после возвращения из Китая, могут отказать в эвакуации.

Сейчас на карантин и эвакуацию согласился 51 человек. Количество может меняться, ведь, по словам Кузина, в провинции Хубэй находятся от 120 до 200 граждан Украины. Пока неизвестно, какой именно перевозчик осуществит рейс в Ухань, однако, по словам Кузина, скорее всего, это будет SkyUp.

И.о. гендиректора ЦОЗ отметил, что сейчас в Украине людей с подозрением на коронавирус госпитализируют в боксированные отделения для полной изоляции пациента.

Напомним, что двое украинцев заболели коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.