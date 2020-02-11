В Украине запустилась горячая линия по предотвращению домашнего насилия, - министр Дубилет

В Украине запустилась в тестовом режиме горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Позвонить на неё можно по номеру 1547.

Об этом на Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Проект действительно важен. По данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия», - отметил министр.

Проект был запущен по новому принципу, на общей платформе, благодаря чему удалось ускорить подготовку к запуску и сэкономить 25 млн грн средств из госбюджета. При этом проект находится на пересечении сразу нескольких министерств.

Дубилет также отметил, что над этим проектом также работают Елена Зеленская и Мария Ефросинина, Министерство социальной политики (Юлия Соколовская), Нацполиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки. Координатором выступает заместитель Дубилета Юлия Гусева.

Напомним, в 2019 году на Николаевщине зафиксировали почти 3 тысячи случаев домашнего насилия.