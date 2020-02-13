«Если лично вцепился, то я вас за*бу»: В Днепре по указанию мэра замуровали бетонными блоками наливайку, имеющую лицензию от ГФС

В Днепре по поручению мэра города замуровали бетонными блоками наливайку, на которую жаловались местные жители.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

«Наливайка «Градус» на Титова. Крышуемая «правоохранителям» всех мастей. Цинично торгующая водкой круглосуточно несмотря на запреты городских властей. Даже детям. Имеющая лицензию от ГФС. Наливайка, на которую поступает до 60 процентов всех жалоб от граждан. Сегодня утром», - написал мэр.

«Ребята, если я уже лично в вас вцепился, то я вас за@бу. Даже если на меня возбудят ещё штук пять дел «за самоуправство»», - добавил Филатов.

Напомним, ранее мэр Днепра объявил награду за поимку распространителя рекламы наркотиков.