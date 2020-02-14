Ученые нашли застывшую в янтаре пчелу, ее возраст оценивают в 100 миллионов лет

Ученые Орегонского университета нашли запечатанную в янтаре пчелу: ее возраст оценивают в 100 миллионов лет, то есть эта особь жила в среднем меловом периоде. Более древних пчел современная наука пока не знает.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Окаменелость пчелы ранее неизвестного вида, рода и семейства обнаружили в Мьянме. Вместе с самкой Apicula Discoscapa найдена пыльца, а также другие насекомые: 21 личинка жучка-триунгулина, паразита, который питается личинками пчел.

Именно паразиты, которые цеплялись за пчелу 100 миллионов лет назад, возможно, стали причиной сбоя траектории полета, в результате чего насекомое попало в живицу хвойного дерева. Много пыльцы на пчеле указывает на то, что она незадолго до смерти побывала на цветках.

Пчелы произошли от хищников – песочных ос, но об изменениях, которые они претерпели в этом процессе, мало что известно. Находка имеет общие черты с современными пчелами, включая перистые волоски, округлую переднеспинку и пару шпор на задней голени. При этом она похожа и на апоидных ос – из-за очень низко расположенных антеннальных гнезд и вен на крыльях.

Напомним, что ранее археологи нашли дворец цивилизации майя, которому более тысячи лет.