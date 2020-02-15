В Китае заявили, что будут казнить людей, которые скрывают симптомы коронавируса

В Китае заявили, что будут казнить за сокрытие симптомов нового коронавируса или искажения информации о состоянии больного. В стране ввели уголовную ответственность за распространение вируса.

Об этом говорится в заявлении китайского суда, пишет DW.

Сообщается, что сокрытие истории своих путешествий в Китае теперь тоже могут квалифицировать как уголовное преступление, а людей, которые распространяют вирус, будут обвинять в создании угрозы для общества. Им грозит 10 лет тюрьмы, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Кроме того, Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила людям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в общественном транспорте.

Всех китайцев, которые будут возвращаться домой после праздников из эпицентра вспышки коронавируса, будут заставлять оставаться дома или под наблюдением врачей 14 дней. Тех, кто откажется это делать, будут наказывать. Как, в сообщении не указывается.

Напомним, за последние сутки количество жителей Китая, зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 66 492. От вызванной им пневмонии уже умерли 1523 человека.