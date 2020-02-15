От коронавируса в Китае погибло уже более 1,5 тысяч человек – 66,5 тысяч заражены

За последние сутки количество жителей Китая, зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 66 492. От вызванной им пневмонии уже умерли 1523 человека.

Об этом сообщает "Синьхуа", передает Цензор.НЕТ.

«В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу сообщили о 2641 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом нового типа, а также о 143 новых летальных случаях за пятницу», - говорится в сводке.

Как отмечается, 139 человек скончались в провинции Хубэй, двое - в провинции Хэнань (обе - Центральный Китай). По одному случаю зафиксировано в Пекине и городе Чунцин, на юго-западе страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в материковом Китае составило 66 492. От вызванной им пневмонии уже умерли 1523 человека. Состояние 11 053 пациентов оценивается как тяжелое, в то же время по состоянию на конец пятницы 8096 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

На данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что правительство Украины создало оперативный штаб в связи с ситуацией с коронавирусом из Китая. В то же время Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Глава Ровенского областного лабораторного центра Роман Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что у девушки, которая вернулась из Китая, и у которой было подозрение на новый коронавирус, на самом деле оказалась другая болезнь – аденовирус. Ранее на Львовщине госпитализировали двух человек, вернувшихся из Китая.

В Николаевской ОГА прошло совещание по коронавирусу, тогда планировали, что будут дезинфицировать транспорт и отменят массовые мероприятия.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателям ОГА, в том числе и Николаевской, усилить меры защиты от коронавируса на местном уровне.

Между тем, количество инфицированных пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии, возросло до 70 человек. На борту лайнера коронавирусом заразился первый украинец.