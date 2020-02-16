Главы МИД пяти стран требуют от Ирана «своевременную и справедливую компенсацию» родственникам погибших при крушении самолета МАУ

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса МАУ PS752 потребовали от Ирана прозрачное расследование и справедливые компенсации родственникам погибших.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины на Facebook.

Вопрос обсуждали в Мюнхене, в ходе конференции. Министры стран Международной группы координации планируют вручить письмо Министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, в котором указывают необходимости обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии. Также Иран призвали выплатить родственникам компенсации, соразмерны с теми, что выплачиваются в подобных трагических случаях.

«Министры стран Международной группы координации призвали к прозрачному и тщательному расследованию в соответствии со стандартами и процедурами Международной организации гражданской авиации (ICAO). Также министры требуют своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями», - сказано в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета «Международных авиалиний Украины», но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.