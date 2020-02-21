Британка прошла жесточайшие испытания и стала первой женщиной, попавшей в ряды элитного полка десантников

Капитан Рози Уайлд стала первой женщиной в Великобритании, которая смогла пройти отборочные испытания в Парашютный полк. Он считается элитным подразделением британской армии.

Об этом сообщает «Tjournal».

28-летняя британка прошла серию испытаний, среди которых были рукопашный бой, бег с препятствиями, а также марши в полном обмундировании на разные расстояния. За каждый этап солдатам выставляли оценки и отчисляли тех, кто не прошёл упражнение на стрессоустойчивость trainasium. Его суть заключается в проверке готовности выпрыгнуть из самолёта: для этого используют 18-метровую башню. Вот какие испытания прошла Уайлд, чтобы стать десантником в британской армии:

- марш на 16 километров с 16-килограммовым рюкзаком меньше чем за 1 час и 50 минут; - завершение курса воздушного падения, который предназначен для проверки способности кандидата преодолеть страх; - переноска 60-килограммового телеграфного столба в команде восьми солдат на 3 километра; - бег на 3,2 километра с рюкзаком и винтовкой меньше чем за 18 минут;

- бег с препятствиями на 3,5 километра по пересечённой местности с последующим упражнением на штурм; - боксёрское соревнование, в котором у солдат вычитают очки за уклонение или блокировку ударов; - марш на 32 километра с рюкзаком и винтовкой меньше чем за 4 часа и 10 минут; - перенос 79-килограммовых носилок более чем на 8 километров в команде из 16 солдат.

До Уайлд несколько женщин уже пробовали проходить программу, когда женщинам впервые открыли возможность подавать заявки в 90-х, однако им не удавалось пройти испытания. В британской армии выразили надежду, что достижение Уайлд подтолкнёт других женщин к действиям.

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