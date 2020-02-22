В Николаеве в субботу, 22 февраля, местные жители вышли на акцию протеста из-за большого количества грузовиков, который едет в морпорт на выгрузку.

Об этом сообщают в соцсетях.

Николаевцы собрались в районе пересечения улиц Космонавтов и Железнодорожная, как раз там и замечается большое скопление фур. Они требуют решения этой проблемы, поскольку грузовики все равно продолжают затруднять движение на том участке дороги.

Как известно, в Николаеве несколько десятков человек 16 февраля вышли на митинг и частично заблокировали дорогу в районе пересечения улиц Космонавтов и Железнодорожной (Нефтебаза). Люди вышли на акцию протеста из-за большегрузного транспорта, который почти круглосуточно едет в близлежащий порт. Из-за грузовиков постоянный шум и загрязнение воздуха, также они разбивают дороги. По словам местных жителей, водители грузовиков постоянно их ставят практически под окнами жилых домов, иногда в два и три ряда. Местные жители недовольны, что их улица превратилась в место отстоя для фур.

Управление патрульной полиции в Николаевской области обратится к городской власти с предложением организовать место для отстоя грузового транспорта, чтобы избежать большого скопления фур на улице Железнодорожной.

17 февраля в Николаевской мэрии созвали совещание из-за блокирования горожанами дороги в районе пересечения улиц Космонавтов и Железнодорожной (Нефтебаза) из-за постоянного проезда фур, но к консенсусу не пришли, а горожане пригрозили «радикальными мерами».

Кроме того, 17 февраля, николаевские патрульные полицейские вместе с управлением Укртрансбезопасности установили возле морского порта весовой комплекс и разгрузили улицу от большегрузного транспорта.