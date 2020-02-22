«Україна стала членом такої організації»: замминистра культуры о сотрудничестве с Европой в киноиндустрии

В последнее время украинское киноискусство вышло на качественно новый уровень. На широкие экраны не только внутри страны, но и за рубежом стали выводить украинский кинопродукт. Также участились визиты в Киев всемирно известных звезд для съемок новых фильмов.

Заместительница министра культуры Украины Ирина Подоляк рассказала в комментарии NikLife, что Украина стала частью такой международной организации на Евримаж, что упрощает сотрудничество с европейскими странами в индустрии кино.

Президент Владимир Зеленский задал вектор повышения туристической привлекательности страны за счет сотрудничества с другими развитыми странами в сфере кинематографа. Подоляк подчеркнула, что процесс получения средств и более плотной кооперации занимает какое-то время, однако вектор задан и ему придерживаются.

— Це наймасовіше з мистецтв. Україна вже стала членом такої міжнародної світової організації як Єврімаж. Зараз опрацьовуються умови для можливості кооперації з іноземними виробниками. Для можливості отримання більше європейських коштів для виготовлення спільного продукту. Але для цього потрібен час. Але це є той напрямок, який ми обрали і ми працюємо над ним.

Отметим, что «Евримаж» — европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году. «Евримаж» занимается помощью в создании копродукции, поддержкой кинотеатрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также способствует дистрибуции картин.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры хочет оцифровать украинское музыкальное наследие, чтобы часть произведений не были утеряны.