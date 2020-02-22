В США из-за боязни коронавируса участились нападения на азиатов

В США из-за страха перед коронавирусом стали частыми нападения и агрессия против людей азиатской внешности, особенно если они носят медицинские маски.

Об этом со ссылкой на CNN передает «Новое время».

По данным американского телеканала, невежество и дезинформация о новом коронавирусе привели к расистским и ксенофобским нападениям на американцев или иностранцев в США азиатского происхождения.

Журналисты привели конкретные случаи, когда люди проявляют агрессию в метро, ​​на улице и в других местах в разных частях США.

Например, в Нью-Йорке мужчина напал на женщину, которая носила маску для лица, называя ее «больной … (с использованием нецензурного слова — ред.), а в метро Лос-Анджелеса человек выкрикивал, что китайцы — это «грязные люди» и «всевозможные заболевания, которые появлялись когда-либо происходили из Китая».

Кроме того, людям восточной внешности отказывают в заселении в отелях, о чем было сообщено, например несколько раз из штата Индиана.

На 70-80% упала посещаемость китайских ресторанов, что заметно сказывается на местном бизнеса.

Напомним, как из-за размещения в санатории в поселке Новые Санжары эвакуированных из Китая людей начались протесты.