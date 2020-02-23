В Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

В китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, обнаружили случай повторного заражения коронавирусом у выздоровевшего пациента.

Об этом пишет Beijing News Express.

Пациент находился в больнице на лечении от COVID-2019 и 10 февраля его выписали, так как к этому имелись все медицинские показания.

После выписки в течение 14 дней он должен был соблюдать карантинный режим под медицинским контролем, однако 19 февраля анализ вновь показал положительный результат на коронавирус.

Сейчас больной находится в больнице, под присмотром врачей.

Также известно, что мужчина и его семья находились под строгим домашним карантином и не выходили из дома еще с 10 февраля. В то же время, заражены ли его близкие, пока не ясно.

Напомним, что от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20858 человек.