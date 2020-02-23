Четверть всех твитов об изменении климата сделаны ботами, - The Guardian

Ученые заявили, что в среднем 25% всех постов в Twitter, касающихся изменений климата, сделанные ботами. Большинство из них отрицают науку о климате и глобальное потепление.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Браунского университета США, которое еще не опубликовали.

Исследователи проанализировали 6,5 миллионов постов за период, когда Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижской климатического соглашения. Боты, как правило, поддерживали такое решение и распространяли дезинформацию о науке.

«Эти результаты свидетельствуют о существовании влияния механизированных ботов на усиление сообщений, которые отрицают изменения климата и поддерживают выход США из Парижского соглашения», - говорится в исследовании.

Также ученые назвали соотношение записей: 38% всех твитов боты писали о «фейковой науке» и 28% - о нефтяном гиганте Exxon. В то же время боты сделали только 5% твитов, в которых говорилось о поддержке борьбы с изменениями климата.

Ученые отмечают, что такая активность ботов влияет, однако его масштабы трудно измерить.

Напомним, что за 2019 год Instagram и Facebook в Украине удалили более миллиона ботов.