В Китае заявили о создании вакцины против коронавируса, но она требует доработки

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В Китае заявили о создании вакцины для борьбы с коронавирусом Covid-19, которым по состоянию на 24 февраля заразилось уже 79 363 человека в мире. Сейчас она требует доработки. 

Об этом со ссылкой на данные посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя сообщает "Интерфакс"

- В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки, - сказал Чжан Ханьхуэй.

Напомним, ранее власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром смертельного коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может быть значительно длиннее, чем 14 дней.

Роман Свиридов

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русскийобщество