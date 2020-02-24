В Китае заявили о создании вакцины против коронавируса, но она требует доработки

В Китае заявили о создании вакцины для борьбы с коронавирусом Covid-19, которым по состоянию на 24 февраля заразилось уже 79 363 человека в мире. Сейчас она требует доработки.

Об этом со ссылкой на данные посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя сообщает "Интерфакс".

- В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки, - сказал Чжан Ханьхуэй.

Напомним, ранее власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром смертельного коронавируса, заявила, что инкубационный период Covid-19 может быть значительно длиннее, чем 14 дней.