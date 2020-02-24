Николаевская полиция разыскивает мужчину, который почти неделю назад пропал по дороге домой

В Николаеве полицейские разыскивают мужчину, который возвращался с работы и пропал.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Центральный отдел полиции устанавливает местонахождение 47-летнего Шмалько Александра Александровича, который 18 февраля ушел с работы по улице Декабристов и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения.

Был одет в серую куртку с белой полосой, черную шапку, камуфляжные штаны.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102», - сообщили в ведомстве.

Напомним, как в Николаеве шестилетний мальчик вечером ушел из дома – его нашли полицейские охраны.