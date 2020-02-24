Большинство граждан не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, - опрос

Три четверти граждан (74%) не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые произошли 20 февраля в Полтавской области.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 22-23 февраля 2020 года.

Поддерживают такие действия только 15% опрошенных, 11% респондентов затруднились с оценкой.

По данным опроса, чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия, на юге страны (80%).

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» в течение 22-23 февраля 2020 среди 1200 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%

Как известно, в четверг, 20 февраля, в аэропорту Харькова встретили борт SkyUp, который эвакуировал украинцев из Уханя. Было решено вести их в медцентр села Новые Санжары (Полтавская область), однако местные жители вышли на митинг против этого и перекрыли дорогу. Их пытаются оттеснить силовики.