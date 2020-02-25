В РФ задержали активиста, который помогал участникам митингов – ему вменяют покупку наркотиков

В России активиста Александра Литреева задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотика MDMA.

Об этом сообщает «Медуза».

Адвокат Александра Литреева Алексей Бушмаков рассказал, что 22 февраля IT-специалист прилетел в Екатеринбург по личным делам – он планировал встретиться с девушкой, с которой познакомился в инстаграме. В Екатеринбург он прилетел на один день – 23 февраля Литреев должен был выступить в Санкт-Петербурге с лекцией о том, как защищаться от мошенников в сети.

Вечером 22 февраля Литреева задержали. Его машину окружили сотрудники ДПС. Предпринимателя попросили разблокировать телефон и показать переписку, но тот отказался. После этого сотрудники ДПС задержали его с применением силы – повалили на землю, порвали куртку и «нанесли телесные повреждения». Литреева отвезли в отдел полиции №5 Екатеринбурга. В носке у него нашли две «таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма». Также полицейские все-таки разблокировали телефон, а самого Литреева допросили при его адвокате. Предпринимателю вменили часть 1 статьи 228 УК (покупка наркотиков в значительном размере без цели сбыта). Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы.

Ночь Литреев провел в изоляторе временного содержания. Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал его до 22 апреля по ходатайству следствия – Литреев имеет вид на жительство в Эстонии; следствие посчитало, что он может скрыться. На заседании Литреев признал вину.

По данным екатеринбургского сайта E1, на суде выяснилось, что, прилетев в Екатеринбург и встретившись с новой подругой, Литреев вместе с ней забрал закладку с наркотиками. На обратном пути предпринимателя задержали, так как полиции «поступила информация, что он перевозит наркотики».

На заседании 24 февраля также выяснилось, что девушка, с которой встретился Литреев в Екатеринбурге, дала на него показания. Адвокат Бушмаков пояснил, что девушка проходит по делу в качестве свидетеля. Сам Александр Литреев просил суд не арестовывать его, так как он ухаживает за своей матерью. Он добавил, что готов сдать загранпаспорт, планирует снять жилье в Екатеринбурге и не будет скрываться. Адвокат Алексей Бушмаков подчеркнул, что во время допроса полиция знала об общественной деятельности Литреева. Также защитник отметил, что, по его оценке, решение об аресте предпринимателя было принято именно из-за его политической активности.

Специалист по информационной безопасности Александр Литреев – бывший активист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2017 году Литреев запустил приложение «Красная кнопка», предназначенное для оповещения правозащитников о незаконном задержании оппозиционеров на митингах. Также приложение оповещает родственников и друзей задержанного и автоматически определяет, в какой отдел полиции доставили человека

Во время блокировки Telegram компания Литреева «Vee Security Россия» предлагала прокси для обхода блокировок, а летом 2019 года во время протестов в Москве специалист запустил проект «Русский слон» по деанонимизации силовиков, которые превышают полномочия.

Из-за своей деятельности Литреев неоднократно получал претензии от Роскомнадзора. Например, в 2017 году ведомство просило МВД проверить Литреева из-за подозрения в «организации ложных блокировок сайтов». Весной 2019 года Александр Литреев эмигрировал в Эстонию, там он имеет временный вид на жительство. Разработчики компании Литреева также уехали из России из-за попыток российской власти контролировать свободу интернета в стране.

Напомним, что ранее в РФ полиция подкинула наркотики московскому журналисту Ивану Голунову из-за его громкого расследования о коррупции в похоронном бизнесе.