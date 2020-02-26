«Укрзалізниця» продлила маршрут поезда из Николаева в Ивано-Франковск до Рахова

«Укрзалізниця» продлила маршрут поезда № 134/133 Николаев - Ивано-Франковск до Рахова.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По новому маршруту поезд будет курсировать с 29 марта этого года из Николаева и с 31 марта из Рахова.

Поезд № 134 Николаев - Рахов будет отправляться из Николаева в 16:10 и прибывать в Рахов в 23:37 следующего дня.

В обратном направлении отправление в 00:27 и прибытие в Николаев в 7:27 следующих суток.

«Благодаря удлинению маршрута поезда жители Николаева, Херсона, Кривого Рога, Белой Церкви смогут добраться курортных городов и поселков западной Украины, Львова, Ивано-Франковска, Яремче, Ворохте и Рахова», – отметили в УЗ.

Напомним, как «Укрзалізниця» назвала самые убыточные сообщения, среди которых «Ивано-Франковск – Николаев».