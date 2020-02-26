Исполком горсовета Николаева не согласовал установку 34 новых МАФов и пяти летних площадок – чиновники переделают проект решения

Заместитель начальника управления земельных ресурсов Юрий Платонов сообщил, что по всем 39 объектам есть положительный вывод департамента архитектуры и предложил согласовать вопрос. При этом, член исполкома Владимир Тимошин напомнил, что в последний раз исполком рассматривал сервитуты 2 года назад, а теперь на их рассмотрения выносят все вопросы оптом.

— Я не понимаю, зачем такой опт? У нас есть на сегодняшний день время задавать по каждому из 39 объектов вопросы, а потом 101 объект на отказ. Что, нельзя на каждый исполком выносить вопросы, они же не вчера родились. Что же вы нас хотите загрузить таким количеством вопросов, даже физически невозможно по каждому объекту объехать посмотреть? Для чего этот опт такой? - возмущался Владимир Тимошин.

Также Владимир Тимошин добавил, что отказывается голосовать за такой проект решения и предложил вынести вопрос на следующее заседание исполкома, однако разделить его по районам, чтобы было проще.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что также не понимает, почему чиновники внесли все объекты в один проект решения, однако добавил, что на одном из прошлых заседаний об этом просил член исполкома Сергей Станишевский.

Александр Сенкевич Владимир Тимошин

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец отметил, что разбивать проект решения по принципу районов нецелесообразно, потому что в проекте решения есть пункты, которые касаются установки МАФов для «Николаевэлектротранса», где можно будет покупать билеты, и все они раскиданы по четырем районам, и если за какой-то район не хватит голосов, то и вопрос электротранса тоже не пройдет. Поэтому чиновник предложил разделить проект решения на отдельные вопросы исходя из субъектов хозяйствования.

В итоге, при голосовании за проект решения в том виде, в котором его представили членам исполкома, вопрос не прошел. Проект решения переделают и вынесут на следующие заседания.

Стоит отметить, что согласно проекту решения все разрешения на установку киосков и летных площадок планировали дать всего на один год. Более детально ознакомиться с предпринимателями, которые просили разрешение на установку МАФов, можно по ссылке.