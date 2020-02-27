Жители Михайловки выступают против объединения со Степовым – губернатор Стадник предложил собраться и поговорить

Жители Михайловской ОТГ протестуют против того, чтоб их присоединяли к Степовому и делали в нем центр громады. Со своими претензиями они пришли к зданию Николаевского облсовета, а позже встретились с главой Николаевской ОГА Александром Стадником, который, выслушав их, предложил собраться жителей всех сел, входящих в состав Михайловской ОТГ и Степовского сельсовета, в состав которого входят еще три села.

Митинг и последующая встреча с руководством ОГА прошли в четверг, 26 февраля, сообщает «Преступности.НЕТ».

Сначала жители Михайловской ОТГ пришли на митинг под здание облсовета. Протестующие держали в руках плакаты «Чиновники – не услышите людей, перекроем трассу и поедем к Президенту», «Новая власть! Прекратите уничтожать новосозданную ОТГ», «Прислушайтесь ко мнению людей, придите в себя». Через некоторое время к людям вышла начальник отдела по вопросам территориальной организации власти и местного самоуправления Николаевской облгосадминистрации Оксана Гейко, на которую сразу же обрушились с криками и услышать диалог было тяжело.

Несколько митингующих постоянно говорили о том, что в Михайловской ОТГ есть деньги – налоги, которые платят предприятия, находящиеся в громаде. В итоге, одна из протестующих заявила, что жители Михайловки поедут в Киев.

— Договорняки не пройдут! Мы все собираемся и едем на Киев, поняли?! И не надо на нас так смотреть! – сказала одна из митингующих.

Через некоторое время протестующих позвал к себе глава ОГА Александр Стадник. Дискуссия, в общей сложности длилась около часа. В ходе общения Оксана Гейко делала акцент на том, что в перспективном плане, где Михайловское ОТГ хотят присоединить к Степовскому сельсовету и сделать его центром громады, в первую очередь, ссылаются на нормы, которые предоставляет Министерство регионального развития. Михайловская ОТГ была создана четыре года назад, но, по словам Гейко, тратила время на то, чтобы свергнуть главу громады, а не на развитие.

— Я так думаю, в связи с тем, что не было взаимопонимания между депутатами рады, головой громады, они ж его пытались снять десять раз и теряли время, чтоб громаду развить, - сказала Гейко.

Кроме того, по ее словам, в Михайловской громаде живут 2 тысячи 800 человек, а в Степовом, которое объединилось с тремя селами – около семи тысяч. Митингующие сразу поправили ее, заявив, что вы их громаде живет около 3,5 тысяч человек.

Кроме того, по словам чиновницы, в Михайловке нет Центра предоставления админуслуг. И инфраструктура в Степовом лучше. Несколько протестующих опять обратили внимание на то, что в Михайловке большие суммы налогов концентрируются в местном бюджете.

— Мы не теряли время, мы самые первые создались! Вы знаете, как больно? Создать громаду самыми первыми и это сейчас ломают. Так нельзя, - сказала одна из участниц митинга.

После чего несколько жителей громады заявили, что поедут в Минрегион. Стадник, в ответ на это, заявил, что проблему это не решит, отметив, что вина в создавшейся ситуации лежит на главах сел, райадминистраций и депутатах.

— Ну подъедите вы. Ну приедете обратно к нам. Потому что есть процессы. Они необратимы. Потому что даже мне говорят, что я всем хочу сделать хорошо, но где были все пять лет? Я не людей имею в виду. Где были главы районных администраций, депутаты, областные депутаты, мы за народных депутатов, которые в этой каденции, не говорим. Они в такой же ситуации, как и я. А я стою и понимаю, где они были, - сказал Стадник.

На вопрос о том, кто из депутатов областного совета представляет Михайловскую ОТГ, жители ответили, что это братья Садридиновы – Тахир и Рустамджан.

Несколько раз глава ОГА обращал внимание протестующих на то, что, в случае, если он начнет лоббировать интересы жителей Михайловки, завтра к нему придут жители Степового.

— Давайте говорить объективно, вы ушли, а завтра следующие пришли. А так не должно быть. Если мы громада и все вместе, значит мы все вместе должны находить компромисс, - сказал Стадник.

Оксана Гейко, в свою очередь, заверила, что, в случае, если из Минрегиона придет ответ, что перспективный план по части присоединения Михайловской ОТГ к Степовскому сельсовету, прописан с ошибками, его исправят.

В итоге, губернатор предложил жителям Михайловской ОТГ и Степового собраться вместе, в сессионном зале, и обсудить ситуацию. При этом, собравшиеся несколько раз отметили, что собрание быстро превратится в крики и взаимные обвинения, и ни к чему не приведет. Тем не менее, Стадник настоял на своей идее.

Напомним, в Новоодесском районе Николаевской области в четверг, 20 февраля, в селе Константиновка местные жители перекрыли киевскую трассу.