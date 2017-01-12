МФК «Николаев» может сняться с чемпионата первой лиги – клуб возмущен санкциями ФФУ

Нынешнее руководство МФК «Николаев» отказывается платить долги предыдущего руководства клуба. Из-за санкций Федерации футбола Украины МФК «Николаев» может сняться с чемпионата первой лиги.

Об этом в комментарии «Николаевскому футболу» рассказал главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский.

Напомним, ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ временно запретил МФК «Николаев» заявлять новых игроков. Забранский ранее пояснял, что это случилось из-за того, что МФК вспомнили долги, которые образовались еще при предыдущем руководстве клуба (возможно, речь идет о бывшем вице-президенте «Николаева» Олеге Киршове – НФ) – более 200 тысяч гривен. Почти вся эта сумма является долгом по зарплате перед экс-тренерами МФК Олегом Федорчуком и Юрием Смагиным. Забранский также подозревает, что предыдущее руководство клуба специально завысило зарплату Федорчуку и Смагину, чтобы потом «выбить деньги из клуба».

Забранский отметил, что данное заявление о возможном снятии с чемпионата является его общей позицией с главным инвестором МФК «Николаев» - депутатом городского совета Сергеем Кантором.

- Долги нужно было снимать тогда, когда они образовались, еще три года назад и со старого руководства клуба. Мы возмущены, что нас не предупредили о санкциях, не пригласили на заседание, где принималось решение о запрете заявлять нам новых футболистов. Решение ФФУ не поддается никакому анализу, - сказал Забранский.

Отметим, что снятие с чемпионата первой лиги означает, как минимум, временное прекращение существования МФК как профессионального клуба. В связи с этим под вопросом и участие «Николаева» в полуфинале Кубка Украины.