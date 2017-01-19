Николаевским каратистам, вошедшим в состав сборной Украины, нужна финпомощь для поездки на Чемпионат Европы

Троим николаевским каратистам: Виктор Ксенжик, Артем Середа и Дмитрий Костюков, которые будут представлять Украину на Чемпионате Европы по каратэ, нужна финансовая помощь для участия в этих соревнованиях.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал их тренер, руководитель спортивного клуба «Фортис» Иван Дрозд.

Напомним, как сообщалось ранее, трое николаевских каратистов по итогам соревнований в Хорватии будут представлять Украину на Чемпионате Европы по каратэ.

По его словам, за 7 лет существования Федерации каратэ Украины николаевские спортсмены впервые будут принимать участие в соревнованиях такого уровня. Однако для этого необходимы определенные финансовые затраты.

- Для Николаевской области – это действительно знаковое событие, которое станет новым этапом в развитии каратэ на Николаевщине. Также это будет новым этапом и в жизни самих ребят, которые показали, что они могут, что они лучшие из лучших, и достойны представлять Украину на Чемпионате Европы. Однако на данный момент их участие под большим вопросом, потому что финансовые затраты на поездку составляют более 40 тысяч гривен, - отметил Иван Дрозд, добавив, что ни у клуба, ни у родителей спортсменов таких средств нет.

Так, общая сумма, которая необходима для участия ребят в соревнованиях, составляет 41 тысячу 484 гривен. Она состоит из трех равных сумм в 13 тысяч 828 гривен затрат на каждого спортсмена. Средства будут потрачены на участие в сборах в Новоград-Волынском 7-12 февраля текущего года, и непосредственно на саму поездку на Чемпионат Европы, который состоится 10-17 февраля.

Смета

Всем желающим, кто хочет оказать ребятам финансовую помочь, звонить их тренеру Ивану Дрозду по телефону +380634688846