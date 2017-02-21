«Нико-Баскет» в домашней игре минимально одолел «Золотой век» из Кропивницкого

БК «Нико-Баскет» в борьбе за участие в плей-офф чемпионата Украины в домашнем поединке минимально одолел команду гостей из Кропивницкого (бывш. Кировоград) «Золотой век», опередив соперников всего на одно очко.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Как и ожидалось, первая игра, 18 февраля, проходила под диктовку гостей. Их крепко сбалансированной во всех линиях игре хозяева противопоставили усилия своих лидеров, прежде всего Ожегова и Никитина, набравших соответственно 21 и 16 очков. Кроме того, у Липко - 9, Вершинина - 8, Заплотинского и Козанчука - по 7, Фурмана - 3. Форвард Андрей Горбатюк, перешедший в кропивницкую команду накануне из МБК «Николаев» за 21 минуту участия в игре набрал 11 очков, реализовав три дальних броска из пяти попыток», – говорится в сообщении.

Как ход этой встречи, так и её результат – 71:83 – перед повторным поединком оптимизма у болельщиков не вызывали.

«Однако николаевцы дали настоящий бой лидеру. Гости оказались неготовыми к тому, что отнюдь не блиставший в предыдущий раз плеймекер «Нико-Баскета» Августин Козанчук, возьмёт игру в свои руки и наберёт 23 очка. У Ожегова - 17, Заплотинского - 12, Вершинина - 11, Липко - 8, Никитина - 4. Хозяева были близки к победе, имея при счёте 75:76 несколько секунд на решающую атаку, однако им не повезло так же, как двумя часами раньше старшим товарищам из МБК «Николаев», проигравшим 72:73 харьковскому «Политехинку», – отметили в клубе.

Напомним, ранее «Нико-Баскет» в высшей лиге обменялся победами с БК «Мариуполь».