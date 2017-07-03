МФК «Николаев» на сборах уступил «Вересу» и обыграл «Волынь»

Во время сборов на западной Украине МФК «Николаев» провел два тренировочных матча против «Вереса» и «Волыни».

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Николаевские новости».

«Николаев» - «Верес» - 1:4 МФК: Чумак, Алексанов, Цебро, Момот, игрок на просмотре, Лучик, Герасимец, Рогозинский, Ковалев, Берко, Сикорский. На замену вышли: Майборода, Ляшевский, Силантьев, Кулишенко, Морис, Морозов, два игрока на просмотре. Голы: 63, Кулишенко – 9, Котляр, 22, Волошинович, 77, 84, игрок на просмотре.

Поединок состоялся в Славском на Львовщине. Несмотря на итоговый счет, МФК «Николаев» не выглядел мальчиком для битья. В первом тайме по воротам ровенчан били Ковалев, Берко, Сикорский. Однако более высокий класс соперника все же сказался: уже к 22-й минуте после ударов Котляра и Волошиновича «Верес» выигрывал 2:0. На 63-й минуте МФК «Николаев» отквитал один мяч: после передачи Ковалева с фланга Кулишенко не промахнулся. Однако в конце поединка «Верес» дважды воспользовался ошибками защитников николаевской команды и довел дело до разгрома – 4:1.

В МФК «Николаев» в этом поединке играли 26-летний воспитанник одесского футбола – форвард Игорь Силантьев и еще три потенциальных новобранца, все – защитники.

«Николаев» - «Волынь» - 2:0 МФК: Дмитроченко, Гаврилюк, Момот, Алексанов, Красильников, Лучик, Попов, Герасимец, Рогозинский, Ковалев, Сикорский. На замену вышли: Ляшевский, Кулишенко, Силантьев, Морозов. Голы: 62, Ковалев, 71, Кулишенко.

Соперник николаевского клуба в минувшем сезоне финишировал на последнем месте в премьер-лиге и понизился в классе. Николаевцы владели преимуществом и создали немало голевых моментов. Однако воплотить солидный перевес в голы удалось только во втором тайме. Футболисты МФК «Николаев» реализовали два выхода один на один с голкипером. Сначала Андрей Ковалев технично перебросил мяч через вратаря, а затем Артем Кулишенко пробил мимо стража ворот в нижний угол.

Форвард николаевцев Виктор Берко пропустил матч из-за повреждения. В этом поединке тренеры МФК «Николаев» просмотрели в деле группу потенциальных новичков. 22-летний полузащитник Роман Попов – воспитанник николаевского футбола и уже поиграл в МФК «Николаев», а минувший сезон провел в премьер-лиге в кропивницкой «Звезде» (11 матчей, 1 гол). 26-летний защитник Василий Гаврилюк играл в «Колосе» из Ковалевки (19 матчей в прошлом чемпионате), а 26-летний защитник Артем Красильников выступал за аматорские коллективы.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» выдал результативный товарищеский матч, а Сикорский забил дважды за три минуты.