Николаевца Илью Квашу признали лучшим спортсменом июня в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал николаевского прыгуна в воду Илью Квашу лучшим спортсменом июня, а его наставницу Татьяну Марьянко назвали лучшим тренером.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на официальный сайт комитета.

Так, во время подведения итогов спортивного месяца экспертная комиссия олимпийского комитета отметила высокие достижения украинцев на домашних чемпионатах Европы по прыжкам в воду и по боксу, на которых наши сборные заняли первые общекомандные места, а также достижения наших шпажистов на чемпионате Европы по фехтованию.

Лауреатом месяца стал Илья Кваша, который на европейском первенстве по прыжкам в воду в украинской столице трижды поднимался на пьедестал почета. Так, на 1-метровом трамплине николаевский прыгун в воду завоевал медаль высшей пробы, а на 3-метровом трамплине в индивидуальных прыжках и в синхроне вместе с Олегом Колодием дважды завоевывал серебряные награды. В комитете отметили, что для Ильи это уже третье звание лучшего спортсмена месяца от НОК. Ранее он получал этот титул в марте 2008 года и в апреле 2009-го.