Двое уроженцев Николаева попали в заявку баскетбольной сборной Украины на матчи отбора к чемпионату мира

Главный тренер мужской сборной Украины Евгений Мурзин назвал состав на первые матчи отбора к чемпионату мира-2019 против Швеции и Турции.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Отметим, что американский разыгрывающий Пух Джетер не поможет украинской команде, а вот воспитанник николаевского баскетбола Сергей Гладырь и уроженец Николаева Руслан Отверченко смогут сыграть против шведов и турков.

Защитники: Сергей Гладырь («Монако», Франция), Александр Кольченко («Черкасские Мавпы»), Александр Липовый («Промитеас», Греция), Денис Лукашов («Витаутас», Литва), Александр Мишула («Днепр»), Руслан Отверченко («Будивельник»), Александр Рябчук («Химик»).

Форварды: Вячеслав Бобров («Пьен Жвайгждес», Литва), Игорь Зайцев («Роса Радом», Польша), Владимир Конев («Черкасские Мавпы»), Максим Корниенко («Ювентус», Литва).

Центровые: Вячеслав Кравцов («Эскишехир», Турция), Вячеслав Петров («Химик»), Артем Пустовой («Обрадойро», Испания).

24-го ноября украинцы сыграют на выезде со сборной Швеции, а 26 ноября в Киеве будут принимать Турцию.

Напомним, что на прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8 финала, где уступила будущим чемпионам – команде Словении.