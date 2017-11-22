Николаевские «подводные борцы» завоевали призовые места на Кубке Мира по акватлону

Николаевская команда по акватлону, успешно выступила на Кубке Мира в Литве. Соревнования проходили с 17 ноября по 20 ноября в спортивном центре в бассейне «Янтарный» города Клайпед. Кубок Мира собрал участников из разных уголков мира.

Об этом сообщает интернет-издание «NikLife».

На церемонии награждения николаевские спортсмены Мария Зайченко и Артем Вагин, получили награды за 1 место. Вячеслав Шеншеуцкий, Артём Бирюков и Максим Бублик «выбороли» награды за 3 место.

Отметим, что акватлон – относительно молодой вид спорта, подразумевающий борьбу в воде и под водой. Она происходит в ластах и маске. Задача – пройти в ворота противника или сорвать специальную ленту, закрепленную на теле соперника. Рингом в этом интересном виде спорта является бассейн, как правило размером 5 на 5 метров и глубиной от 2 до 6 метров. На дне, по краям ринга, расположены ворота - два кольца диаметром 1 метр. Соблюдение правил и безопасность спортсменов обеспечивают судьи, наблюдающие за ходом поединка. Акватлон развивает координацию, ловкость, владение своим телом на поверхности воды и под водой, повышает адаптацию человека к водной среде, развивает способность к задержке дыхания. Является зрелищным и азартным видом спорта.

Напомним, в Николаеве полторы сотни юношей сошлись в решающих боях по греко-римской борьбе за Кубок Украины.