Футболисты МФК «Николаев» дали пока устное согласие продлить контракты с клубом

МФК «Николаев» покинут два футболиста, остальные игроки пока дали устное согласие продлить контракты с клубом.

Об этом рассказал главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Николаевские новости».

Напомним, что «Николаев» завершил первую часть чемпионата Украины по футболу в первой лиге на 12-м месте, от зоны вылета команду отделяют всего четыре очка.

- Пока изъявили желание расстаться только Виталий Момот и Сергей Алексанов. Их в команде точно не будет. Остальным футболистам руководство клуба предложило продлить контракты до конца 2018 года, чтобы в короткое летнее межсезонье мы в который раз не потеряли полкоманды и не остались у разбитого корыта. Не все футболисты были довольны, но в итоге почти все согласились – пока устно. В декабре, когда команда соберется после отпуска, посмотрим, сдержат ли они слово, - говорит Забранский.

17 декабря футболисты соберутся на сборы, а 18 декабря планируют начать турнир на стадионе в парке Победы. Кроме МФК «Николаев» и МФК «Николаев-2» предварительно согласились участвовать одесская «Жемчужина», ФК «Сумы» и херсонский «Кристалл».

- Пока контактируем только с перспективными футболистами из второй лиги. Пытались пригласить двоих нападающих из первой лиги, которые покинули свои клубы, но они поставили условие: играют у нас только до лета, а потом ищут новую команду. Такой вариант нам не подходит, - сказал главный тренер.

Он намерен дать молодежи шанс проявить себя. Также посмотрят, на что готов африканский легионер Барнор.