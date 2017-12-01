МФК «Николаев» планирует в следующем сезоне играть на новом маленьком стадионе

МФК «Николаев» в следующем сезоне собирается проводить матчи чемпионата Украины на новом небольшом стадионе, который сейчас строят по соседству с основным полем Центрального городского стадиона.

Об этом сообщил главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Николаевские новости».

- Если все будет благополучно с финансами, уже в апреле на нем зазеленеет трава. Там установят табло, трибуны на две тысячи мест. Планируем, что в следующем сезоне МФК «Николаев» будет проводить матчи чемпионата Украины на этом стадиончике. А тем временем продолжится реконструкция основной арены, где займутся полем, которое нещадно эксплуатировали полвека. Мы ведь сейчас можем тренироваться на нем только час-полтора в сутки, чтобы нагрузка на изношенное поле не была чрезмерной. Остальное время готовимся к матчам в сквере, на опилочных дорожках за раздевалкой, - сказал главный тренер.

По его словам, продолжается реконструкция административного здания, уже готово новое современное табло для главной арены, на котором будут повторы. Этот табло уже собрано, его могли установить на последнюю ноябрьскую игру с ФК «Сумы», но в итоге было решено отсрочить это событие до первого весеннего матча.