Николаевские каратисты школы Арашидо заняли призовые места на турнире «Буря на татами» в Киеве

Николаевские каратисты школы Арашидо заняли призовые места на турнире «Буря на татами», который состоялся в Киеве 25 ноября.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили участники турнира.

Отмечается, что на турнир съехалось большое количество участников из разных городов.

«Школа Араши карате уже не первый год проводит такие соревнования, на которых каждый участник старается показать свой уровень мастерства и доказать, что именно он должен стать чемпионом», - говорится в сообщении.

В этом году юные николаевские каратисты из клуба «РЫСЬ» также отправились отстаивать свое первенство. Для них это были первые соревнования такого уровня, на которых им пришлось показать все свои умения и технику, несмотря на то, что всего несколько месяцев назад они перешли в школу Арашидо.

Турнир завершился, и команда клуба «РЫСЬ» смогла завоевать свои первые призовые места в этом стиле: Анастасия Голуб – 2 место (категория С), Дарья Ипатенко – 2 место (категория С), Дмитрий Петрик – 3 место (категория С). Для остальных это был проверочный этап, на котором они смогли оценить свой уровень подготовки и наметить цели для дальнейшего развития.

Напомним, ранее сообщалось о том, что николаевские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по джиу-джитсу.