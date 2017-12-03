МБК «Николаев» в домашнем матче разгромил одесскую «БИПУ»

МБК «Николаев» в рамках украинской Суперлиги в домашнем матче с разгромным счетом 83:51 обыграл команду «БИПА» из Одессы.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

«Николаев» удачно начал матч, реализовав 4 из 6 трехочковых еще за первую четверть – 3 из них на счету капитана Онуфиева. «БИПА» имела преимущество на щитах, однако идеальные бросковые показатели хозяев стали определяющими в дебютной четверти и позволили «корабелам» получить 7 очков преимущества.

Во второй четверти подопечные Поляха продолжили расстреливать соперника из-за дуги –подключились Тонченко и Шостуха. Когда одесситы уступали уже 12 очков, Пудзырей попытался остановить рывок соперника тайм-аутом, но «минута» не помогла. Николаев играл на кураже и с каждой атакой увеличивал свое преимущество, которое по итогам 20 минут игры составило 23 очка.

«К сожалению, для людей, которые ждали в этом матче борьбы, ее так и не получилось. Вадиму Пудзырей не удалось достучаться до подопечных в большом перерыве. Николаев продолжил расстреливать гостей из-за дуги в третьей четверти и довел свое преимущество до максимальных 30 очков. «БИПА», похоже, после сложного матча в Запорожье в выездном режиме не сумела настроиться на второй матч за три дня. Гости атаковали с ужасным процентом, уступая сопернику по всем фронтам», – говорится в сообщении.

«Это был вечер «корабелов», которые в этом матче забросили 52% трехочковых (12 из 23), реализовав 55% бросков с игры. В результате последняя четверть превратилась в формальное доигрывание поединка, в котором «Николаев» одолел соперника со счетом 83:51, а Владимир Полях одержал вторую победу в качестве главного тренера «корабелов», – добавили в ФБУ.

После двух домашних поединков «Николаев» 8 декабря поедет в гости к «Днепру», а «БИПА» 10 декабря сыграет на выезде против «Химика».

Напомним, накануне МБК «Николаев» дома уверенно обыграл южненский «Химик».