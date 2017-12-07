Главный тренер «Шахтера» после победного матча пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выполнил обещание придти на пресс-конференцию в костюме Зорро, если его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Трибуну».
Ранее журналистка Ирина Козюпа предложила Фонсеке выбрать образ перед вторым матчем с «Фейеноордом», который состоялся в Хеллоуин.
- Я подумал, и мы с директором сделали ставку: если пройдем дальше в Лиге чемпионов, на последней пресс-конференции я появлюсь в костюме Зорро, – сказал Фонсека 2 ноября.
После победы над «Манчестер Сити» 6 декабря, которая гарантировала «Шахтеру» выход в плей-офф, Фонсека пришел на пресс-конференцию в маске Зорро и плаще.
- Это самая веселая пресс-конференция в моей карьере. Все смеются и улыбаются… Такого у меня еще не было, – признался Фонсека – Верю, что эта шутка будет жить еще очень долго.