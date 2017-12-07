Главный тренер «Шахтера» после победного матча пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека выполнил обещание придти на пресс-конференцию в костюме Зорро, если его команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Трибуну».

Ранее журналистка Ирина Козюпа предложила Фонсеке выбрать образ перед вторым матчем с «Фейеноордом», который состоялся в Хеллоуин.

- Я подумал, и мы с директором сделали ставку: если пройдем дальше в Лиге чемпионов, на последней пресс-конференции я появлюсь в костюме Зорро, – сказал Фонсека 2 ноября.

После победы над «Манчестер Сити» 6 декабря, которая гарантировала «Шахтеру» выход в плей-офф, Фонсека пришел на пресс-конференцию в маске Зорро и плаще.