МБК «Николаев» проиграл дома одесситам и не смог пройти в четвертьфинал Кубка Украины

Во втором матче 1/8 Кубка Украины по баскетболу МБК «Николаев» проиграл доме одесской команде «БИПА».

Об этом сообщили в Федерации баскетбола Украины.

МБК «Николаев» - «БИПА» - 66:74 (21:17, 19:11, 13:22, 13:24) Н: Тонченко (1+4 передачи), Шостуха (10), Носков (15+4 подбора+4 передачи), Онуфриев (5), Кушниров (16+10 подборов), Иванов, Аникиенко (5+4 подбора), Шепиль (2), Мусиенко (2), Попов (10+4 подбора). БИПА: Артамонов (18+9 подборов+7 передач), Ефианаи (13), Тищенко (12+6 подборов), Беликов (16+9 подборов). Первый матч – 81:82.

У хозяев команду в нападении за собой повели Александр Кушниров и Сергей Попов, а перед большим перерывом оформили рывок 10:1. Все самое интересное команды оставили на вторую половину поединка. В третьей четверти гости сумели вернуться в игру, существенно прибавив в защите. Одесситы за третью четверть пропустили только 13 очков и сократили свое отставание.

«В четвертой четверти «БИПА» не отпустила соперника и вышла вперед. Подопечные Олега Юшкина очень вовремя вспомнили о своих снайперских способностях, что в итоге решило судьбу противостояния. Аникиенко мог вернуть интригу в матче, однако оба его штрафных броска не попали в цель», - сообщили в ФБУ.

Напомним, что ранее МБК «Николаев» в домашнем матче разгромил одесскую «БИПУ».