МФК «Николаев» победил на товарищеском предновогоднем турнире

В Николаеве прошел товарищеский турнир, приуроченный к рождественским и новогодним праздникам.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

Победителем турнира стал МФК «Николаев», который в финальном матче обыграл «Сумы».

Группа А МФК «Николаев» - «Кристалл» (Херсон) – 1:0 (Гол – Цебро) МФК «Николаев-3» - «Судостроитель» - 0:1 МФК «Николаев-1» - МФК «Николаев-3» - 4:0 (Голы: Герасимец (2), Ковалёв, Сикорский) «Судостроитель» - «Кристалл» - 1:1 МФК «Николаев-3» - «Кристалл» - 0:1 МФК «Николаев» - «Судостроитель» - 4:0 (Голы: Заричнюк, Герасимец, Цебро, Шарабура)

Группа Б МФК «Николаев-2» - «Металлург» (Запорожье) – 4:0 ПФК «Сумы» - «Реал Фарма» (Одесса) – 1:0 ПФК «Сумы» - МФК «Николаев-2» - 2:0 «Реал Фарма» - «Металлург» – 4:0 ПФК «Сумы» - «Металлург» - 0:1 МФК «Николаев-2» - «Реал Фарма» – 2:0

Финальный день соревнований: МФК «Николаев-3» - «Металлург» - 1:1 (по пенальти 1:2) «Кристалл» - МФК «Николаев-2» - 2:1 «Реал Фарма» - «Судостроитель» - 3:0 МФК «Николаев» - ПФК «Сумы» - 0:0 (по пенальти 5:3)

Кроме того, представители МФК «Николаев», МФК «Николаев-2», ПФК «Сумы» и ФК «Судостроитель» посетили центр общего и профильного образования и комплексной реабилитации, чтобы поздравить детей с праздником Святого Николая.

Тренеры и футболисты вручили детям игровую форму, футбольные мячи и сладкие подарки. После неформального общения с детьми, вручения подарков и автограф-сессии, ученики и гости школы отправились в спортивный зал, где сыграли товарищеский матч между МФК «Николаев» и учениками учреждения.

Напомним, что футболисты МФК «Николаев» дали пока устное согласие продлить контракты с клубом.