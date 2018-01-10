Спринтер-рекордсмен Усейн Болт намерен стать футболистом и пройдет просмотр в известном клубе

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт в начале весны отправится на просмотр в дортмундский клуб «Боруссия», чтобы решить, стоит ли ему начинать футбольную карьеру.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Лига.net».

По словам 31-летнего легкоатлета, он уже полностью восстановился после травмы в финальном забеге 4х400 метров на чемпионате мира 2017 и набрал адекватную форму.

- В марте еду в Дортмунд на смотрины в «Боруссию», а уж затем решу, как сложится карьера, - сказал он, добавив, что начнет играть в футбол, если функционеры клуба дадут зеленый свет. - Главная мечта – подписать контракт с «Манчестер Юнайтед». Если в «Боруссии» скажут, что я достаточно хорош, начну тщательно готовиться. Говорил тут с Алексом Фергюсоном и попросил его замолвить за меня словечко. Он сказал, что если я буду готов и в форме, то он глянет, что можно сделать, - рассказал Болт таблоиду.

Усэйн Болт является девятикратным победителем Олимпийских игр. Также он 11 раз становился чемпионом мира. После завершения карьеры в прошлом году заявил, что хочет попробовать себя в футболе, и получил предложение пройти просмотр в «Вест Бромвиче» из Англии.