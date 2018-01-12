Сайт «Transfermarkt» оценил стоимость игроков МФК «Николаев» почти в 2 миллиона евро

Немецкий сайт «Transfermarkt» оценил стоимость 22 игроков МФК «Николаев» в 1,98 миллиона евро.

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

После первой части чемпионата МФК «Николаев» занимает 12-е место в первой лиге чемпионата Украины. По общей стоимости игроков николаевская команда на 9-м месте в первой лиге. К примеру, у лидера турнирной таблицы, «Арсенала» из Киева общую стоимость игроков оценили в 2,83 миллиона евро.

Номинально самым дорогим игроком МФК является нападающий Игорь Сикорский – стоимость его перехода в другой клуб оценили в 200 тысяч евро. Далее идут полузащитники Сергей Герасимец и Роман Попов – по 175 тысяч евро, а также Евгений Заричнюк – 150 тысяч евро.

Трансферная стоимость Валерия Рогозинского, Максима Жичикова и Андрея Ковалева оценена в 125 тысяч евро за каждого. Возможный переход Ярослава Важинского, Александра Аксенова, Василия Гаврилюка и Виктора Берко оценили в 100 тысяч евро за каждого.

Отметим, что данные о стоимости переходов футболистов, приведенные немецкими экспертами, являются всего лишь номинальными. Вариант, что одного из «корабелов» купят за 100 тысяч евро (более 3 миллионов гривен) пока что является фантастическим, учитывая трансферные реалии украинской первой лиги.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты МФК «Николаев» дали пока устное согласие продлить контракты с клубом.