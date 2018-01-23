Три николаевских баскетболиста сыграют в «Матче всех звезд суперлиги-2018»

Стали известны стартовые и вторые пятерки на «Матче всех звезд» баскетбольной Суперлиги, который пройдет в Николаеве 27 января. От баскетбольного клуба «Николаев» будет играть три игрока.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Стартовые пятерки сформировались по результатам голосования капитанов команд и болельщиков. При равном количестве очков предпочтение отдавалось игроку из того клуба, который еще не был представлен в стартовой пятерке.

Так, Матч звезд 2018 пройдет в формате встречи сборной Юга против сборной Севера. В сборную Юга войдут игроки хозяина праздника - МБК «Николаев», а также «БИПА», «Химик» и «Запорожье». Сборную Севера укомплектуют игроки из «Днепра», «Будивельника», «Черкасских обезьян» и «Политехника».

Стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги: Команда Юга: Клим Артамонов (БИПА), Алексей Щепкин (БК «Запорожье»), Алексей Онуфриев (МБК «Николаев»), Александр Тищенко (БИПА) и Вячеслав Петров («Химик»). Команда Севера: Генри Дугат («Будивельник»), Александр Мишула («Днепр»), Владимир Конев («Черкасские Мавпы»), Станислав Тимофеенко («Днепр») и Михаил Анисимов («Будивельник»).

Также, уже известны вторые пятерки на «Матч всех звезд», которых определили тренеры клубов Суперлиги.

Вторая пятерка «Юга»: Деррик Колтер («Химик»), Юрий Кондраков (БК «Запорожье»), Денис Носков (МБК «Николаев»), Танксли Эфианаи («Бипа»), Александр Кушниров (МБК «Николаев»).

Вторая пятерка «Севера»: Бо Барнс («Политехник»), Александр Кольченко («Черкасские мавпы»), Руслан Отверченко («Будивельник»), Дмитрий Глебов («Днепр»), Шахид Дэвис («Черкасские мавпы»).

Напомним, что МБК «Николаев» 21 января в гостевом матче чемпионата Украины по баскетболу проиграл «Бипе» из Одессы.