Николаевский фристайлист Абраменко выступит на Зимней олимпиаде в Пхенчхане

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Николаевский фристалист Александр Абраменко получил олимпийскую лицензию.

Об этом сообщили в Федерации лыжного спорта Украины.

«Несмотря на сложную травму и летний перерыв в спортивной деятельности, Александру удалось достичь главной цели в предолимпийское время. Сейчас Александр продолжает тренировки и подготовку к Олимпийским играм», - отмечено в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец Абраменко завоевал серебряную медаль на этапе кубка мира по фристайлу в американском Лэйк-Плесиде.

Вадим Богданов

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