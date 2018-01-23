Николаевский фристайлист Абраменко выступит на Зимней олимпиаде в Пхенчхане

Николаевский фристалист Александр Абраменко получил олимпийскую лицензию.

Об этом сообщили в Федерации лыжного спорта Украины.

«Несмотря на сложную травму и летний перерыв в спортивной деятельности, Александру удалось достичь главной цели в предолимпийское время. Сейчас Александр продолжает тренировки и подготовку к Олимпийским играм», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец Абраменко завоевал серебряную медаль на этапе кубка мира по фристайлу в американском Лэйк-Плесиде.