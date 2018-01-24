Трипл-дабл Горобченко помог «Нико-Баскет» обыграть команду из Кропивницкого

Михаил Горобченко Николаевская команда «Нико-Баскет» обменялась победами в матчах против своего ближайшего преследователя в турнирной таблице Высшей лиге.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскета».

«Нико-Баскет» - «Золотой Век» - 57:80 (22:19, 15:16, 8:31, 12:14) Н: Ожегов, 14, Липко, 13, Заплотинский, 7, Лукьян, 5, Жуковский, 5, Гуменюк, 5+8 подборов, Мещеряков, 5, Горобченко, 3. З: Моторчук, 20, Юрченко, 14+8 подборов, Козловец, 11+9 подборов, Антонец, 10+5 передач, Унгурян, 10.

После первой половины выигрывали 2 очка, но после большого перерыва наши спортсмены не смогли справиться с натиском команды из Кропивницкого и проиграли третью четверть (8:31), она и стала роковой в этой встрече.

«Нико-Баскет» - «Золотой Век» - 78:70 (18:13, 19:20, 15:19, 26:18) Н: Горобченко, 23+10 подборов+12 передач, Заплотинский, 14, Гуменюк, 12, Ожегов, 11, Жуковский, 9, Липко, 8, Вершинин, 1, Мещеряков, Лукьян. З: Антонец, 14, Сосой, 13+5 передач, Масальский, 13+5 передач, Моторчук, 12+12 подборов, Козловец, 10.

Проанализировав свои ошибки и изменив тактику, «Нико-Баскет» выиграл вторую встречу. Главным героем встречи стал 20-летний защитник николаевцев Михаил Горобченко, который отыграл почти все 40 минут матча без замен (пропустил лишь 17 секунд) и оформил трипл-дабл (когда игрок набирает более 10 очков, подборов, передач и т.д.). Из минусов в его игре выделим большое количество нереализованных дальних бросков (попал 2 из 14 попыток) и 7 потерь. Несмотря на свой невысокий по баскетбольным меркам рост (185 сантиметров) Горобченко смог собрать 10 подборов и отдать целых 12 результативных передач. Отметим, что трипл-дабл является редким достижением в чемпионате Украины.

Напомним, что ранее «Нико-Баскет» обменялся победами с сумской командой.