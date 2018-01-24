Николаевский теннисист выиграл юношеский чемпионат Украины

Николаевец Глеб Агарышев в паре с харьковчанином Эскандером Гурьевым победил на чемпионате Украины по теннису среди игроков до 14 лет, который проходил в Днепре.

Об этом сообщают «Николаевские новости».

В финале они обыграли Алексея Калинюка (Черновцы) и Даниила Соболева (Одесса) – 4:6, 6:4, 10:4. Это первый такой значительный успех николаевского теннисиста, которого тренирует Николай Гавриленко.

После триумфа в Днепре Глеб Агарышев отметился золотым дублем на турнире MTA Арена в Киеве. В финале он разгромил киевлянина Владимира Катречко – 6:3, 6:0. В парном разряде Глеб Агарышев и днепрянин Роман Янишен в напряженном решающем поединке обыграли столичных теннисистов Артура Фоменко и Артема Заикина – 5:7, 7:6, 10:8.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины назначил стипендии известным николаевским спортсменам и их тренерам.