МФК «Николаев» выиграл два контрольных матча и просматривает футболиста, выступавшего в Швеции

МФК «Николаев» выиграл два тренировочных матча на своем поле.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу клуба.

МФК «Николаев» - МФК «Николаев-2» - 1:0 Гол: Цебро.

МФК «Николаев» - «Мир» (Горностаевка) - 3:1 Голы: Барнор, Мартян, 2.

В составе «Николаева» на поле выходили: Чумак, Важинский; Назаренко, Цебро, Чучман, Попов, Жичиков, Аксёнов, Рогозинский, Ковалёв, Лучик, Шарабура, Герасимец, Берко, Морозов, Семенина (экс-«Гелиос» Харьков), Мартян (экс-«Кристалл» Херсон, «Торсаммар» Швеция, четвертый дивизион) и несколько потенциальных новичков.

Свой следующий контрольный матч МФК «Николаев» проведёт в воскресенье, 28 января. Соперником николаевского клуба станет «Черноморец U-21» (Одесса). Игра пройдет на стадионе в парке Победы, начало – 13:45.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» расстался с тремя игроками и начал зимние сборы.