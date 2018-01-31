Чемпионом Николаевской области по шахматам снова стал Владимир Бордовский

Владимир Бордовский - с кубком в руках Мастер спорта Владимир Бордовский выиграл 75-й финал чемпионата Николаевской области среди мужчин, повторив свой прошлогодний успех.

Об этом сообщили в Федерации шахмат Николаевской области.

Владимир набрал 7 очков в 8 партиях, не потерпев ни одного поражения. Второе место, отстав на одно очко от победителя, занял мастер ФИДЕ Пен Ли Мин. Третье место занял кандидат в мастера Денис Рахмангулов (4,5 очка).

Турнир «Кубок президента федерации шахмат Николаевской области» прошел с 18 по 26 января. В трех «дивизионах» этого соревнования приняли участие 87 шахматистов. Общий призовой фонд турниров составил 21 тысячу гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо николаевских игроков попали в ТОП-100 шахматистов Украины.