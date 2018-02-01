Волейболистки николаевской «Южанки» обменялись победами с соперницами по чемпионату Украины

Николаевская женская волейбольная команда «Южанка-ДЮСШ№5-ЧНУ-ВУФК» выиграла и проиграла в двух домашних матчах чемпионата Украины в высшей лиге.

Об этом сообщили в управлении по делам спорта Николаевского городского совета.

Сначала 27 января николаевские спортсменки со счетом 3:0 проиграли СК «Полтава-СДЮСШОР». На следующий день подопечные тренера В.Бахматова переиграли команду СК «Академия» из Запорожья со счетом 3:0.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский теннисист выиграл юношеский чемпионат Украины.