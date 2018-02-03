Николаевская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA в Тайбэе

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Николаевская теннисистка Екатерина Козлова вышла в 1/2 финала престижного турнира WTA-серии в Тайбэе.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

85-я ракетка мира Козлова переиграла в четвертьфинале Юлию Путинцеву из Казахстана 7:5, 6:3. 3 февраля николаевской теннисистке предстоит сыграть с немкой Сабиной Лисицки (98-я ракетка мира). Общий призовой фонд турнира составляет 226,8 тысячи долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Козлова выступала в парном разряде чемпионата «Australian Open».

Вадим Богданов

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