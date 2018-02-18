«Была очень напряженная борьба», - николаевский спортсмен Абраменко о победе на Олимпиаде

Фристайлист Александр Абраменко из Николаевской области, добывший для Украины золотую медаль на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, поделился впечатлениями от победы, передает пресс-служба НОК Украины.

- Я невероятно счастлив! Трудно передать свои эмоции и ощущения! Безгранично рад быть первым украинцем, который получил олимпийскую медаль во фристайле. Не могу в это поверить. Кажется, это какая-то сказка, это просто сон! – отметил спортсмен.

При этом он поблагодарил болельщиков за веру и поддержку.

- Сегодня до последней секунды соревнований была очень напряженная борьба. Минуты ожидания последнего прыжка были также нервными. Отмечу, что мой финальный прыжок был лучшим в сезоне. Пойти на его выполнение – это был большой риск, но я справился и, думаю, оправдал не только свои, но и ожидания всей Украины, - добавил Александр.

Фото - ЕРА/UPG

Как известно, Александр Абраменко совершил в лыжной акробатике сложнейший прыжок, который никогда до сих пор вообще не выполнял на соревнованиях. Судьи выставили за него 128,51 балла, и никто из соперников не сумел превзойти этот результат.